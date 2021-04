ONE PIECE: lo scontro con gli imperatori in una fantastica realizzazione in pixel art

Gli appassionati di ONE PIECE danno spesso sfogo alla propria fantasia creando fan art e altre realizzazioni uniche. Le illustrazioni con penna o matita sono all'ordine del giorno, ma talvolta accade che qualcuno, ispirato a eventi ben precisi, sviluppi una fan art particolare.

Nel manga di ONE PIECE, Eiichiro Oda si sta concentrando molto sulla battaglia che sta avvenendo all'apice di Onigashima e che ridefinità per sempre l'assetto del mondo piratesco. La battaglia tra i giovani pirati e i due imperatori ha visto diversi contrattacchi da parte di entrambi i fronti. Dapprima Rufy sembrava in vantaggio su Kaido, poi quest'ultimo ha sfruttato la sua forma ibrida del suo Frutto del Diavolo; i giovani sono in seguito riusciti a separare Big Mom dal drago e infine Rufy ha contrattaccato con l'Haki del Re Conquistatore.

Avvenimenti che hanno entusiasmato i fan di ONE PIECE e che hanno convinto l'utente Neoriceisgood a proporre una pixel art sulla situazione. Nel tweet in basso vediamo sul lato sinistro le cinque Supernove della Generazione Peggiore, ovvero Rufy, Zoro, Kid, Killer e Law, mentre sul lato destro i due imperatori al massimo della loro forza. Una realizzazione che ricorda le tecniche utilizzate per i vecchi videogiochi del secolo scorso. Cosa ne pensate di questa proposta di ONE PIECE in pixel art?