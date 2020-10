ONE PIECE: lo scontro tra Luffy e Kaido prende forma grazie a questa splendida figure

Tra le opere che nel corso di questi lunghi anni sono riuscite a conquistarsi le attenzioni di un vastissimo pubblico, una delle più importanti è indubbiamente ONE PIECE, epopea che ha saputo stupire una ricca fanbase sparsa in tutto il mondo, prima con l'opera cartacea e successivamente attraverso l'adattamento animato.

Il successo della produzione è infatti stato immediato e in questi anni abbiamo visto il sopraggiungere d'innumerevoli opere parallele, tra film, spin-off, videogiochi e molto altro ancora, il tutto pensato per tenere impegnato un pubblico sempre più numeroso e ben felice d'elogiare la serie, come dimostrato dagli innumerevoli cosplay e da tutte le fan art che continuano a popolare il web.

Ovviamente, però, anche i collezionisti hanno avuto di che gioire grazie all'opera e recentemente anche i ragazzi di LC Studio hanno voluto lasciare il segno nel cuore di molti fan, il tutto presentando un incredibile figure a tema ONE PIECE a specificatamente dedicata allo scontro tra Luffy e Kaido, con quest'ultimo già trasformatosi in un possente drago. Come visionabile a fondo news, il lavoro si caratterizza per un enorme quantità di dettagli, con Luffy pronto a sferrare un potente attacco sulla testa di Kaido. Secondo quanto dichiarato dalla compagnia, il tutto è attualmente preordinabile per un prezzo pari a circa 400 euro (senza contare le spese di spedizione), mentre l'uscita è attualmente fissata al primo trimestre del 2021.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in questi ultimi giorni è stato confermato che il creatore di ONE PIECE, Eiichiro Oda, sta affrontando dei problemi di salute.