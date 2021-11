ONE PIECE: lo scontro tra Rufy e Doflamingo nella figure di Gravity Studio

Lo scontro con Doflamingo è stato all'apice degli eventi della Saga di Dressrosa, un arco narrativo di ONE PIECE colmo di eventi e colpi di scena che hanno costretto il protagonista, Monkey D. Rufy, a sfoderare il suo micidiale asso nella manica per fronteggiare l'avversario: il Gear Fourth.

A seguito delle vicende a Dressorsa il capitano dei Mugiwara ha visto incrementare la sua taglia fino a 500 milioni di Berry. Da quel momento in avanti, tuttavia, Rufy ha dovuto affrontare avversari ben più pericolosi, su tutti Katakuri, il n°2 dell'Imperatrice Big Mom, evento nel quale la taglia del protagonista finirà addirittura per triplicarsi.

Ad ogni modo, quella con Doflamingo è stata la battaglia che ha decretato il nostro eroe tra i pirati più pericolosi in circolazione, motivo per cui Gravity Studio ha omaggiato il loro scontro con due modellini dedicati: uno riservato proprio al capitano dei Pirati di Donquijote e l'altro a Rufy in Gear Fourth, entrambi con alle spalle una città in frantumi. Tutti e due i modellini, che potete ammirare in calce alla notizia, sono alti 56 cm e non arriveranno prima del terzo quadrimestre del 2022. Il costo, invece, è di 390 euro per ciascuna delle due figure.

E voi, invece, cosa ne pensate della proposta di Gravity Studio, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.