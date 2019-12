ONE PIECE: lo scontro tra Rufy e Kaido nell'anime non è fedele al manga?

L’ultima puntata dell’anime di ONE PIECE ha visto dei piccoli cambiamenti rispetto al manga. L’episodio in questione ha messo in scena l’attesissimo scontro tra Rufy e Kaido, e nonostante sia stato spettacolare nei disegni e nelle animazioni, non si è attenuto pedissequamente al materiale cartaceo.

Nell'adattamento di Toei viene sottolineata la grande forza di Rufy, che riesce a rivaleggiare con lo strapotere di Kaido – in forma di drago — assestando diversi colpi al suo avversario, prima di sferrare l'Elephant Gatling con il quale si chiuderà l’episodio. Tutta la parte precedente ad esso – in cui Rufy combatte con il Gear Third – non è presente nel manga.

Nel manga lo scontro avveniva in maniera molto repentina: Rufy si dirige da Kaido per impedire la completa distruzione della città, e una volta individuato lo colpisce con l'Elephent Gun. L’imperatore si rialza poco dopo e accorgendosi di Rufy, scaglia un potente raggio energetico che il nostro riesce ad evitare abilmente – rispondendo con una violento Elephant Gatling.

Il tutto si svolge in poche inquadrature conferendo alla narrazione un passo sostenuto e incalzante, che non imbastice un vero botta e risposta tra i due ma piuttosto sottolinea l’incontenibile ira di Rufy, laddove l’anime concede qualche sequenza in piú mostrando un confronto più esteso.

Questa scelta può essere motivata, molto facilmente, con la necessità dello staff di raggiungere il minutaggio canonico della puntata, come è già accaduto nell’adattamento dei precedenti scontri di Rufy, caratterizzati da momenti filler assenti nel manga.

Nonostante i piccoli cambiamenti, vi è piaciuto l’episodio? Ditecelo con un commento qui sotto!

