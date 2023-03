ONE PIECE, lo scontro tra Rufy e Kaido: Oda aveva spoilerato il finale

Una cosa che hanno imparato i lettori di ONE PIECE è il genio di Eiichiro Oda, un autore che non fa e dice nulla a caso. Guarda caso, una sua dichiarazione del 2016, apparentemente insignificante, aveva spoilerato il finale dello scontro finale della Saga di Wano.

La battaglia fra Kaido e Rufy è stata a dir poco epica, di certo non imprevedibile ai fini narrativi ma sicuramente non sprovvista di colpi di scena. Eppure, in quanti di voi ricordano quella dichiarazione di Oda risalente al 2016 e che qui vi riportiamo testualmente?

"Quando Kaido è stato introdotto, ho detto che Rufy non era ancora in grado di sconfiggere un tipo così forte. E in realtà sto ancora cercando di capire come Rufy potrebbe venirne a capo. I miei lettori non saranno sicuramente soddisfatti se Kaido venisse sconfitto a causa di un pugno fortissimo di Rufy. Io e Rufy dobbiamo trovare una soluzione."

A rendere il tutto ancor più esilarante è proprio l'esito del combattimento che si è reso possibile attraverso un unico, mastodontico, pugno del protagonista ai danni dell'Imperatore. E voi, invece, cosa ne pensate di questo spoiler dello stesso autore risalente a ben 7 anni fa? Diteci che ne pensate, come di consueto, con un commento qua sotto.