ONE PIECE: lo scontro tra Rufy e Kaido senza interruzioni? Eccolo in un lungo filmato

In ONE PIECE 1072 si chiuderà lo scontro tra Kaido e Rufy, ora forte del Gear 5th ottenuto attraverso il risveglio del Frutto Homo Homo Modello Nika. Ma quanto è durata la battaglia tra Cappello di Paglia e l'Imperatore? Se volessimo riviverla tutta e senza intermezzi ci vorrebbero quasi due ore!

Con l'uscita di ONE PIECE 1072 vedremo la follia del potere ridicolo di Rufy. L'ultima battaglia combattuta su Onigashima sta per risolversi, ma se volessimo riviverla dall'inizio? L'utente AoTDaily ha realizzato il sogno di molti, unire tutte le clip dell'anime di ONE PIECE in cui Rufy e Kaido combattono tagliando tutti gli intermezzi e le scene non inerenti.

Nel lunghissimo filmato che trovate in calce all'articolo, potrete assistere allo scontro completo tra Rufy e Kaido, in versione animata tratta dall'anime di TOEI Animation. Nelle quasi due ore di video ripercorriamo l'intero combattimento tra Cappello di Paglia e l'Imperatore, dal momento in cui Rufy sfidò Big Mom e Kaido sulla cima della Cupola Teschio di Onigashima, fino al risveglio del Gear 5th. Come già detto, non vi sono intermezzi, e dunque le scene non relative a suddetta sfida sono state eliminate attraverso un certosino lavoro di editing video fatto di taglia e incolla. E voi che ne dite, avreste preferito assistere a uno scontro diretto in questo modo oppure preferite la versione originale di TOEI?