ONE PIECE: uno scontro a suon di musica nella preview dell'episodio 986

La Guerra per la supremazia di Wano sta passando alla fase conclusiva anche nell'anime di ONE PIECE. Dopo aver affrontato numerosi problemi i samurai guidati da Kin'emon e i Mugiwara hanno approdato ad Onigashima, e Luffy ha preso una pericolosa e avventata decisone: infiltrarsi al banchetto della tradizionale Festa del Fuoco.

Nonostante il tentativo di Luffy e i suoi alleati di mimetizzarsi tra i Pirati delle Cento Bestie, usando dei travestimenti che emulavano il loro stile, il protagonista, colpito dal poco rispetto nei confronti del cibo dei sottoposti di Kaido ha deciso di intervenire direttamente. Rivelandosi in maniera piuttosto rumorosa, Luffy ha quindi causato un repentino cambiamento dell'atmosfera, trasformando la celebrazione in un campo di battaglia.

L'obiettivo del capitano dei Mugiwara rimane lo stesso, raggiungere l'Imperatore Kaido per affrontarlo direttamente e liberare così Wano dalla sua tirannia. Il suo cammino però viene interrotto da Scratchmen Apoo, capitano dei Pirati On-Air, e importante contatto proprio per i Pirati delle Cento Bestie.

L'episodio 986, dal titolo "Affrontare la Musica! Un'abilità che ferisce Luffy!", si preannuncia ricco di azione, come mostrato nel video riportato in calce, in quanto Zoro, il suo capitano, ed Eustass Kidd si ritroveranno contro un avversario potenzialmente letale, che basa le sue tecniche sulle onde sonore e sulla musica.

