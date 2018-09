ONE PIECE: lo scontro tra Rufy e Charlotte Katakuri prosegue

Nell'anime di ONE PIECE prosegue il furibondo scontro tra Rufy e Charlotte Katakuri nel Mondo Specchio. Ogni episodio che passa vede Cappello di Paglia sempre più in difficoltà contro un avversario che continua a rivelarsi il più potente mai affrontato, e nell'ultimo episodio, Katakuri ha rispedito al mittente un potentissimo Gom Gom Red Hawk.

La battaglia tra Rufy e Katakuri è entrata in un'altra fase ora che Cappello di Paglia non ha più modo di tornare alla Thousand Sunny. Infatti, dopo aver dato ordine a Nami di distruggere tutti gli specchi rimasti a bordo, Rufy ha incastrato se stesso e Katakuri nella dimensione generata dai poteri di Brulee.

Ora, il capitano dei Mugiwara può combattere senza pensieri, ma sembra che il suo avversario non gli renderà le cose tanto facili. Nell'ultimo puntata di ONE PIECE, infatti, Katakuri ha tirato fuori una lancia davvero potente, come se non bastasse la sua estrema forza fisica e la sua spaventosa padronanza dell'Ambizione della Percezione.

Durante lo scontro, come potete vedere nel video in apertura della news, Rufy entra in modalità Gear Second e scaglia un micidiale Gom Gom Red Hawk a Katakuri, il quale, facendo roteare la lancia a forte velocità, devia le fiamme generate dall'attacco. Dopo aver eluso facilmente la mossa del suo avversario, il figlio di Big Mom scaglia Rufy addosso a una parete, e in tutta risposta, Cappello di Paglia riparte alla carica con un gigantesco Elephant Gun.

Anche questa volta, però, Katakuri sfugge all'attacco utilizzando i suoi poteri, e sembra che non ci sia modo di colpirlo. Riuscirà Rufy a sconfiggere questo temibile avversario?