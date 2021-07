ONE PIECE: Lo scontro tra Zoro e Kaido prende vita nel video di un fan

Mentre in molti discutono sulla forza di Zoro di ONE PIECE, un appassionato ha deciso di animare lo scontro tra il famoso spadaccino membro della ciurma di Rufy e Kaido, personaggio introdotto nel volume 79 del celebre manga.

Il filmato è stato condiviso su Twitter dall'account @4takuriV2 ed è stato poi caricato su YouTube per aumentare la qualità del video. In calce alla notizia trovate il messaggio dell'autore dell'animazione insieme al filmato, dalla durata di 32 secondi e che ci permette di vedere una parte della sfida tra Zoro e Kaido, conclusasi con una sconfitta per il famoso spadaccino. Il tweet ha riscosso un discreto successo, con più di mille Mi Piace ed oltre 18 mila visualizzazioni, mentre l'autore ha anche rivelato che questa è la sua prima animazione, ma ha in programma di crearne una dedicata allo scontro tra Rufy e Kaido.

La ciurma di pirati guidati da Rufy si trova attualmente a Wano, impegnata in uno scontro contro Kaido e i suoi alleati, uno degli avversari che i protagonisti dell'opera di Eiichiro Oda dovranno sconfiggere. Se seguite il manga del famoso artista giapponese, sono già trapelate su internet le prime indiscrezioni del capitolo 1020 di ONE PIECE, mentre è online il trailer dell'episodio 1020 dello show.