ONE PIECE: alla scoperta della vera identità di Komurasaki, l'anime svela l'arcano

Ci sono tanti fronti in azione a Wanokuni, molti dei quali partiti con l'inizio del secondo atto nell'anime di ONE PIECE. Se in prigione Rufy sta imparando l'Haki, o meglio il Ryou, grazie agli insegnamenti del vecchio Hyo, da un'altra parte Zoro è entrato in contatto con un personaggio importante dell'isola, scoprendone i segreti.

Il nuovo episodio di ONE PIECE ci ha fatto scoprire l'identità della ragazza che Zoro ha salvato poco tempo prima da Kamazo l'assassino. La donna che portava con sé la piccola Otoko aveva i capelli verdi dello stesso colore di Komurasaki ed ella, dopo aver visto Zoro svenire, l'ha portato al sicuro. Lo spadaccino della ciurma di cappello di paglia scopre così la donna è sì Komurasaki ma che in realtà la cortigiana ha tutt'altre origini.

La ragazza si fida di Zoro e rivela di essere Hiyori Kozuki, figlia minore di Oden e Toki e quindi sorella minore di Momonosuke. Sono pochissime le persone ad essere a conoscenza di questo segreto e la piccola Otoko è una di queste. Hiyori si è per lungo tempo nascosta, assumendo poi una nuova identità come la oiran Komurasaki, in modo tale da non far sorgere troppi sospetti sulle sue origini.

ONE PIECE si concentrerà su Tonoyasu con la prossima puntata.