ONE PIECE: scoperto il padre del figlio di Makino? Non crederete mai a questa teoria!

ONE PIECE è uno shonen fitto di misteri, alcuni dei quali stanno lentamente trovando risposta ed altri invece che portano gli appassionati a brancolare nel buio. Di soppiatto, attraverso uno sketch speciale, l'autore Eiichiro Oda potrebbe aver rivelato l'arcano. Vi siete mai chiesti chi sia il padre del figlio di Makino in ONE PIECE?

Se ben ricordate, Makino è la ragazza che all'inizio dell'opera gestisce il Partys Bar di Foosha, il luogo in cui Rufy mangiò il Frutto Gom Gom e in cui il bandito Higuma si prese gioco di Shanks. Ebbene, Makino divenne madre dopo che ONE PIECE affrontò il salto temporale, ma il padre del bambino non è mai stato rivelato.

Quando Rufy lasciò il suo villaggio, Makino era ancora single. Ciò ha portato i fan a speculare per anni sul nome del padre del figlio di Makino. Ebbene, una nuova, folle teoria pare aver dato un'identità a questo soggetto tanto misterioso.

A dare vita alla teoria che vi stiamo per illustrare è la nuova illustrazione di Eiichiro Oda ONE PIECE: Film RED che riunisce i pirati del Rosso. Mentre la ciurma di Shanks festeggia con Rufy e Uta bambini, sullo sfondo del disegno, più in disparte, vediamo Benn Beckman seduto a un tavolo di fianco a Makino. Tanto è bastato per stuzzicare le fantasie degli appassionati. A causa di questo sketch, i fan sono convinti che il padre del figlio di Makino sia Beckman, il vice dell'Imperatore Rosso. Se tale teoria dovesse rivelarsi in qualche modo veritiera, quel bambino avrà sicuramente un futuro da grande pirata. Ma secondo voi, con quel piccolo particolare Eiichiro Oda ha davvero voluto collegare romanticamente a Beckman a Makino? Come ben sappiamo, nel tempo trascorso a Foosha, i pirati del Rosso hanno effettivamente stretto un legame con la ragazza, per cui questa teoria non è poi così tanto folle.