ONE PIECE, scopriamo l'action figure di Kaido più epica e costosa di sempre!

Kaido sembra essere un imperatore davvero imbattibile, un enorme gatta da pelare per i nostri eroi provenienti direttamente dal mitico immaginario creato da Eichiro Oda per la sua opera cardine, ONE PIECE. Ed è proprio grazie al mitico potenziale creativo del sensei che è possibile realizzare delle action figure davvero sbalorditive.

Nonostante ONE PIECE non abbia avuto vita facile, oggi continua a dimostrarsi un'opera decisamente recente, ricca di dettagli e di personaggi stravaganti, complice di una storia sempre più immensa. Non ci stupiamo, dunque, se il già florido merchandise continui a spianare la strada al capolavoro di Weekly Shonen Jump. Eppure, l'ultima creazione proveniente da BP Studio è veramente micidiale, un connubio di lavoro artigianale, e fatto a mano, da far venire i bribidi.

Un action figure in scala da oltre 760 euro, una cifra micidiale ed enorme, indice di un prodotto che parla di qualità solo a vederla. Rigorosamente colorata a mano, dunque, il modellino proposto a circa 60 cm è in esclusiva edizione limitata, con la spedizione fissata nel corso di questo mese. Quale occasione migliore di questa, dunque, per portarsi a casa la figure di Kaido, un gioiello che sicuramente farà la sua grande figura se esposta nel posto giusto. Certo, parliamo di cifre esorbitanti, eppure siamo consapevoli che un certo tipo di livello abbia dei costi non indifferenti, soprattutto di manodopera e materiali al top.

E voi, invece, cosa ne pensate del modellino in questione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!