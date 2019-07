ONE PIECE: scopriamo come è nato il soprannome di uno dei personaggi della serie

Il personaggio di Orso Bartholomew è uno dei più misteriosi dell'opera creata da Eiichiro Oda. Membro della Flotta dei Sette, nonché ex rivoluzionario e cyborg, nonostante fosse un loro avversario, ha aiutato più volte la ciurma di Rufy, arrivando a salvargli la vita e a guadagnarsi il rispetto di Zoro.

Dopo aver analizzato le vivrecard dei protagonisti di ONE PIECE, cerchiamo di capire da cosa derivi l'epiteto "Il Tiranno" affibbiato ad Orso Bartholomew.

Ovviamente sembra riguardare il periodo in cui il gigante era il sovrano di Sorube, magari a causa di massacri compiuti a suo nome o di un governo col pugno di ferro. Non abbiamo conferme su cosa abbia fatto il personaggio apparso per la prima volta durante la riunione per il sostituto di Crocodile, ma questi comportamenti non sembrano coerenti con le sue azioni, soprattutto nei confronti di Rufy e dei suoi amici.

Che l'epiteto sia stato usato dal Governo Mondiale per infangare la reputazione del pirata e dell'Esercito Rivoluzionario? Fateci sapere cosa ne pensate di questa teoria con un commento alla notizia.

