ONE PIECE: scopriamo l'emoji che Twitter ha dedicato ad Oden Kozuki

L'arco narrativo di Wano procede in entrambi i media, manga ed anime, di ONE PIECE. Una figura centrale di questa parte della storia è Oden Kozuki, ecco come Twitter sta omaggiando il personaggio.

La saga narra il tentativo da parte della ciurma di Cappello di Paglia di sconfiggere l'imperatore Kaido e liberare il paese dei samurai dalla sua tirannia e da quella dello shogun Orochi. Quest'ultimo, vent'anni prima degli eventi narrati, usurpò tale posizione precedentemente appartenuta a Oden Kozuki ed ora i vassalli del leggendario uomo si sono nuovamente riuniti per vendicare il proprio padrone.

Mentre nell'opera cartacea si sta svolgendo uno dei più importanti scontri mai raccontati dal mangaka Eiichiro Oda, la trasposizione animata sta per svelare ai suoi numerosi spettatori l'incredibile passato del padre di Momonosuke.

Tramite Twitter è possibile omaggiare il carismatico personaggio utilizzando un emoji a lui dedicata. La procedura è semplice: basta infatti scrivere in un Tweet il tag giapponese #光月おでん, la cui traduzione è "Kozuki Oden", e come mostrato nell'immagine riportata in fondo a questa news affianco alla frase apparirà quindi la piccola icona rappresentante il volto dell'ex shogun.

Ad oggi Oden è l'unico personaggio del popolare manga ad avere una propria emoji all'interno del social network e ciò contribuisce a rendere ancor più speciale il samurai che un tempo fu persino comandante di una delle divisioni dei Pirati di Barbabianca. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

Per chi fosse interessato riporto una news riguardante la taglia di Luffy alla fine di ONE PIECE e ricordo che ONE PIECE ha recentemente superato un nuovo record.