ONE PIECE: scopriamo che impatto ha avuto il Covid sui lavori del live-action di Netflix

ONE PIECE è fra i molti adattamenti live action che Netflix ha in fase di sviluppo insieme ad Avatar: The Last Airbender, Cowboy Bebop e Sword Art Online. Il colosso dello streaming difficilmente rivela i dietro le quinte delle sue produzioni, perciò è stato illuminante avere un resoconto dell’impatto che ha avuto la pandemia su ONE PIECE.

Matt Owens (che ha anche partecipato sempre per Netflix alla scrittura della serie Luke Cage), insieme a RogersBase e al resto del cast, ha affermato che il COVID-19 ha avuto effetti positivi e negativi sulla produzione.

Nonostante l’inizio delle riprese sia ancora lontano, Owen ha notato che altri aspetti della produzione hanno beneficiato di questo ritardo. “Ovviamente come in ogni aspetto della nostra vita, il COVID ci ha messo un enorme bastone fra le ruote. Ci ha concesso però di vedere il lato positivo di tutta questa situazione, abbiamo avuto più tempo per sistemare bene le cose.”

Ha poi aggiunto “Non possiamo girare, non possiamo costruire niente, possiamo solo lavorare sul design e cose del genere. Abbiamo ancora tempo per lavorare su questi aspetti. Noi continuiamo il nostro lavoro anche se, da una certa prospettiva, siamo indietro sui tempi”. Poiché la produzione è in ritardo sulla tabella di marcia, non ci è stata ancora comunicata una finestra di lancio e Owens afferma: “Onestamente non posso dirvi quando potrete vederlo in TV perché sarà l’infinita saggezza di Skynet, l’algoritmo di Netflix, a dirci quando lo show dovrebbe andare in onda. Non sapremo la data di rilascio finché non inizieremo a girare.”

Siete curiosi di vedere l’adattamento Netflix? Qui trovate altri dettagli sul live-action di ONE PIECE. Non siete impazienti di vedere quali attori daranno vita alla ciurma di Moneky D. Luffy?