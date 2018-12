ONE PIECE: scopriamo la possibile origine storica di un nuovo personaggio

L'ultimo capitolo di ONE PIECE, il 927, gira tutto intorno alla presentazione di un nuovo personaggio, anche se ancora non ci è stato formalmente mostrato. A quanto pare però, a giudicare dagli indizi nel suo nome, potrebbe già essere stata rintracciata l'ispirazione storica che Oda avrebbe usato come modello.

Il manga di ONE PIECE è ormai giunto nel pieno della saga ambientata nel paese di Wano, nel secondo atto, per utilizzare la formula che Eiichiro Oda, l'autore, ha deciso di adoperare per scandire le fasi di questo arco narrativo, basandosi sulla struttura degli spettacoli teatrali classici in Giappone. Il mangaka non è nuovo a trovate del genere, e anzi sappiamo che spesso trae ispirazione da fatti o persone reali per dare forma alla sua opera.

Una cosa simile potrebbe essere accaduta con il personaggio al centro del capitolo 927, Komurasaki, la cortigiana la cui straordinaria bellezza fa svenire gli uomini al suo solo passaggio. La bellissima donna, non ancora mostrataci per intero, si sta dirigendo dallo Shogun, Orochi, che, a quanto pare, la vuole prendere in moglie.

A partire dal nome, alcuni appassionati, come sandman di Twitter, hanno rintracciato quello che dovrebbe essere il retroterra storico e culturale che si cela dietro al personaggio. Come potete osservare nel post in calce alla notizia, Komurasaki era il nome di una famosissima cortigiana del periodo Edo giapponese, oltre 300 anni fa. La sua bellezza era leggendaria. La donna aveva un innamorato, Hirai, che desiderava liberarla con tutte le sue forze, per poterla in seguito sposare. Tuttavia, a causa dell'incredibile cifra necessaria per riscattarla, fu costretto a darsi alle rapine e al brigantaggio, uccidendo molte persone.

Alla fine fu acciuffato, e finì per essere giustiziato dalla polizia militare. Così, un giorno, un uomo molto ricco si presento dal protettore di Komurasaki e promise di pagare quanto chiedeva, pur di avere la donna a sua disposizione per sempre. Komurasaki era però profondamente innamorata di Hirai, e decise quindi di suicidarsi nel giorno stabilito per la vendita, proprio sulla tomba del suo innamorato, pur di rimanere fedele al loro amore.

Secondo l'utente, Orochi potrebbe fare le parti di questo uomo ricco, desideroso di avere per sé la donna più bella di Wano, mentre, se ONE PIECE dovesse ricalcare fedelmente la vicenda storica, ci si domanda chi potrebbe impersonare il corrispettivo di Hirai. Che sia un personaggio che ancora non conosciamo? Oppure toccherà, perché no, a uno dei Mugiwara?