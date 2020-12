ONE PIECE: scopriamo i poteri del Frutto del Diavolo di Donquijote DoFlamingo

Sin dalla sua prima apparizione, il personaggio di Donquijote DoFlamingo è riuscito a conquistare molti appassionati di ONE PIECE, sia perché faceva parte dell'ormai sciolta Flotta dei Sette, sia per le sue incredibili capacità combattive, date dal frutto Filo Filo, estremamente versatile e con enormi potenzialità.

Il limite degli utilizzi di tale frutto sta infatti nella creatività del suo possessore, e come ci ha dimostrato più volte nel corso delle avventure di Luffy e compagni, DoFlamingo sa esattamente come trarre vantaggio da questo potere, che gli permette di mettere in atto strategie a volte anche molto elaborate. È infatti in grado di legarsi a determinati oggetti, di ritirarsi con una rapidità imprevedibile dagli avversari, e naturalmente di sferrare potenti attacchi sfruttando anche l'ambiente e il campo di battaglia a suo favore.

Inoltre il frutto permette al suo utilizzatore di generare, in quantità praticamente infinita, dei fili da qualsiasi parte del suo corpo, nonostante DoFlamingo usi per la maggior parte del tempo i palmi delle mani per un maggiore controllo. Questa abilità, di poter generare dei fili dai suoi organi interni, gli permettono di intervenire immediatamente sulle zone colpite dagli avversari, suturando ferite ad esempio.

Un altro fattore che rende il Frutto Filo Filo così pericoloso è l'impressionante resistenza dei fili. Pochissimi altri poteri sono in grado di distruggere o danneggiare quello di DoFlamingo, basti pensare al pesante attacco ricevuto dall'Ammiraglio Issho della Marina, ovvero Fujitora, che non ha minimamente recato danno alle creazioni del pirata.

Nel corso di diversi combattimenti DoFlamingo ha anche mostrato come i fili possano essere totalmente ignorati dagli avversari, apparendo loro quasi del tutto invisibili. L'ultimo dettaglio che va considerato riguarda l'esistenza di questi filamenti, legata oltre al Frutto del Diavolo, soprattutto alla forza di volontà del possessore.

