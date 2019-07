ONE PIECE: scopriamo insieme le SBS del Volume 93!

Qualche mese fa abbiamo condiviso con voi le SBS del Volume 92 di ONE PIECE. Oggi, qualche giorno dopo l'uscita del nuovo Volume, siamo pronti a scoprire i nuovi dettagli rivelati dal mangaka Eiichiro Oda ai suoi lettori.

Per chi non lo sapesse, le SBS sono delle pagine extra presenti nei Volumi ufficiali dell'opera, in cui l'autore risponde ad alcune domande poste dai fan.

La prima domanda recitava quanto segue: "Oda-sensei! In Wano, Basil Hawkins è apparso davanti a Zoro e Rufy cavalcando una strana creatura. Che tipo di animale è?". Oda ha risposto scrivendo: "Quella creatura dal pelo fiammeggiante si chiama Komashika ed è originaria di Wano, esattamente come il Komachiyo, il Komadone e il Komatori. Avrei voluto inserire molti altri tipi di animali simili ma per ora non ne ho avuto l'occasione".

Successivamente, Oda ha riposto alla seguente domanda: "Nel Volume 88, capitolo 885, pagina 112, Sanji crea la crema Simsim. Qual è il significato di questo termine? Simsim?" replicando "Simsim significa sesamo. Tempo fa alcuni arabi sostenevano che il sesamo avesse dei poteri magici, in grado di rendere buona qualsiasi cosa. Hai presente inoltre la storia di Alì Babà e i 40 ladroni? In arabo "Apriti sesamo!" diventa "Iftah ya simsim!". Sanji ha dato alla sua crema il nome simsim perché è un termine che riflette la forza e la bontà del suo cibo".

È stata poi posta una domanda riguardante Kaido, il capitano dei pirati delle 100 bestie. Oda risponde alla domanda "Come fa Kaido a volare quando si trova in forma di drago?" rivelando quanto segue: "Secondo alcuni, i draghi riuscirebbero a volare aggrappandosi alle nuove e lanciandosi nei cieli. Il volo di Kaido funziona in quel modo: lui genera le nuvole e le utilizza per spostarsi in aria".

Altre informazioni riguardo la serie sono reperibili tramite il link in calce, grazie al lavoro di traduzione svolto da The Library of Ohara. Eiichiro Oda ha risposto ad un totale di 14 domande, non rivelando però informazioni interessanti sul proseguo della storia.

E voi? cosa ne pensate? Vi ricordiamo che il Volume 93 di ONE PIECE è disponibile dallo scorso 4 luglio, e che il lancio è stato accompagnato da questo splendido poster promozionale.