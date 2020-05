ONE PIECE: scopriamo insieme i Sei Guerrieri Volanti di Kaido

Già dall'inizio dell'arco di Wanokuni siamo venuti a conoscenza di tante porzioni della ciurma di Kaido, l'imperatore che i protagonisti di ONE PIECE dovranno battere. Siamo partiti col fare la conoscenza di Jack, una delle tre piaghe, agli Headliner e poi anche i Sei Guerrieri Volanti, di cui fa parte il famoso X-Drake.

Man mano che la storia andava avanti, Eiichiro Oda ci ha rivelato nei capitoli di ONE PIECE anche altri componenti della ciurma come King, Queen e Page One. Dopo tanta attesa, nel capitolo 978 ONE PIECE arriva finalmente la presentazione ufficiale di tutti e sei i membri dei Guerrieri Volanti della ciurma di Kaido.

Dopo averne visto soltanto i piedi al termine del capitolo 977, l'ultima pagina dello scorso episodio ci ha fatto fare la conoscenza di Ulti, sorella di Page One, il misterioso Who's Who, la gigantesca Black Maria e infine l'uomo pesce Sasaki. I quattro si vanno ad aggiungere ai due X-Drake e Page One già mostrati in precedenza.

Tutti gli elementi hanno un carattere particolare e si notano anche già solo da quella pagina varie diatribe e legami nel gruppo. All'apparenza, il più forte sembra Who's Who che è anche l'unico spadaccino dei Sei Guerrieri Volanti. È sconosciuto naturalmente il potere che possiedono ma è molto probabile che tutti siano in grado di trasformarsi in dinosauri o creature ancestrali.

Per i membri di cappello di paglia e del resto dell'alleanza le cose si fanno dure. E il gruppo sarà ancora approfondito negli spoiler del capitolo 979 di ONE PIECE.