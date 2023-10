ONE PIECE, scopriremo mai chi è la mamma di Rufy?

Ci sono diversi misteri da risolvere in ONE PIECE, molti dei quali verranno sviscerati durante la saga attuale, quella di Egghead, mentre altri troveranno il proprio posto nella saga finale. Tuttavia, sembra che ci saranno dei quesiti che non avranno mai risposta, e uno di questi è se conosceremo mai la mamma di Monkey D. Rufy.

Durante il manga, Eiichiro Oda si è soffermato spesso sulla famiglia di Rufy, mettendo più volte sul palcoscenico Garp e Dragon. Padre e figlio hanno combattuto, macchinato, pianificato cose, ma non hanno mai parlato della donna che ha messo al mondo il giovane Rufy. Neanche il protagonista si è mai soffermato più di tanto su questa figura, citando al più il nonno e il fratello adottivo Ace e al più ultimamente su Sabo, dato che inizialmente non sapeva neanche chi fosse il suo vero padre, né se ne interessava.

Il mangaka di ONE PIECE non sembra particolarmente intenzionato a mostrarla nella storia seppur sembra che la mamma di Rufy sia ancora viva. Potrebbe non essere un personaggio così importante da poter ottenere un ruolo di rilievo, come confermato anche dalla doppiatrice Masumi Tanaka, voce giapponese di Rufy. Ella stessa seppe da Oda che questa donna potrebbe non comparire mai in ONE PIECE, dato che il viaggio è concentrato sul giovane col cappello di paglia, che ha abbandonato la famiglia dietro di sé. E a voi piace questa piega per la famiglia del protagonista? O preferireste conoscerla almeno velocemente?