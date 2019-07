ONE PIECE: nello scorso capitolo Zoro ha rivelato il suo nuovo obiettivo!

La battaglia alla Capitale dei Fiori ha messo a confronto le forze dell'alleanza di Cappello di Paglia e quella dello shogun Orochi per alcuni capitoli di ONE PIECE. In seguito all'esecuzione di Tonoyasu, in realtà ex daimyo Kozuki, il finimondo generato ha fatto anche scoprire a Zoro i crimini di Kaido e Orochi oltre che gli effetti degli SMILE.

Nel capitolo 950 di ONE PIECE, dopo essere riuscito a fuggire dalla Capitale insieme a Hiyori, Zoro è stato inseguito da diversi ninja al servizio di Orochi che attentavano sia alla sua vita che a quella della figlia di Oden Kozuki. Lo spadaccino però è riuscito a occuparsene piuttosto facilmente nonostante per il momento non abbia più Shusui, la sua terza spada appartenuta anticamente al samurai Ryuuma di Wanokuni.

Dopo aver chiesto a Hiyori di accompagnarlo al Ponte dei Banditi per riuscire a recuperare la sua spada prima della battaglia finale, Zoro rivela di voler essere lui a vendicare Tonoyasu uccidendo Orochi. Tuttavia, la ragazza che lo accompagna ha poi espresso il desiderio di poter essere lei stessa a togliere la vita all'acerrimo nemico, colpevole anche di aver rovesciato il governo del paese con l'aiuto dell'imperatore Kaido delle Cento Bestie.

Zoro sembra convinto di voler essere lui a mettere fine alla vita di Orochi, ma potrebbe lasciare quest'onore a Hiyori. Quale dei due personaggi di ONE PIECE darà il colpo fatale al nemico? La storia proseguirà la prossima settimana su Weekly Shonen Jump #36-37.