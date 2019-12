ONE PIECE: scovati alcuni interessanti dettagli sulle taglie degli Imperatori e di Roger

Eiichiro Oda è tra gli autori più geniali dell'ultimo ventennio, merito soprattutto di una capacità narrativa in grado di utilizzare la lingua giapponese come un'arma secondaria per raccontare dettagli e curiosità in merito a ONE PIECE. Qualche segreto, infatti, pare nascondersi tra le taglie degli imponenti Imperatori.

Qualche mese fa, il sensei se ne uscì con uno dei capitoli più folli di ONE PIECE, in cui annunciava finalmente le attesissime taglie dei Pirati in cima alla catena gerarchica: quella dei 4 Imperatori e del Re dei Pirati. MegaFlame, un fan di Reddit, ha scovato alcuni segreti nascosti da Oda all'interno delle taglie che possiamo riassumere quanto segue:

In quella di Shanks il numero 4, l'8 e il 9 possono essere letti in giapponese come "shi", "ya" e "ku", che scritti in katakana sono uguali a tre caratteri del nome dell'Imperatore;

Per quanto riguarda Big Mom, il numero 8 può essere letto come "ha" che, se ripetuto, diventa "haha", ovvero "madre";

In quella di Kaido, 110 può esser letto come "hyakujuu", traduzione dello stesso epiteto che caratterizza la ciurma dei "Pirati delle Cento Beste";

Il numero 4 e 6, nella taglia di Barbabianca, letti rispettivamente come "shi" e "ro", significa "bianco";

, letti rispettivamente come "shi" e "ro", significa "bianco"; Stesso discorso di Shanks per Gol D. Roger, dove i numeri 6, 4 e 8, letti come "ro", "shi" e "ya", in katakana corrispondo al nome del Re dei Pirati.

Questa analisi, dunque, giustifica la curiosa scelta del sensei di non utilizzare numeri tondi nella stesura delle loro imponenti taglie. E voi, invece, vi eravate accorti di questo dettaglio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.