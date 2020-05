ONE PIECE: scovato un simpatico easter egg in una puntata di Craig of the Creek

Sua maestà ONE PIECE è il manga più venduto della storia e quando si devono citare i più illustri esponenti del catalogo manga e anime non può mancare alla lista. Molti media infatti, per omaggiarli tramite easter egg prendono come riferimento lo stesso ONE PIECE e ultimo in ordine temporale a farlo è stato Craig of the Creek di Cartoon Network.

L'animazione occidentale negli ultimi decenni è stata fortemente ispirata da quella giapponese, che si è rivelata essere una pioniera nel campo della tecnica. Nelle ultime puntate di Craig of the Creek siamo stati resi partecipi di un simpatico omaggio da parte di Cartoon Network a ONE PIECE. Il protagonista infatti, è stato ispirato dal fumetto di Eiichiro Oda per partire all'avventura coi suoi amici e questo è stato palesato dal volume tenuto in mano da uno dei ragazzi in cui è possibile notare la copertina intitolata TWO PIECE.

TWO PIECE è un manga del mondo immaginario creato da Cartoon Network che narra le vicende di un'eroina dal cappello di paglia rigorosamente in bikini (da qui il titolo) che per colorazioni e dettagli ricorda decisamente il nostro Monkey D. Rufy, unica differenza il due pezzi rosso e bianco.

Cosa ne pensate di questa trovata, vi piace l'idea di un TWO PIECE? Vi ricordiamo che attualmente l'anime di ONE PIECE è fermo per il coronavirus. In attesa di scoprire quando saranno messi in onda i nuovi episodi, vi rimandiamo al ricco trailer mostrato per l'episodio 930.