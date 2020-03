ONE PIECE va a scuola. Disegni di Rufy e Usop compaiono sulla lavagna di un istituto

Se ci chiedessero quale anime consideriamo il re, quale è sempre rimasto accomodato sul suo trono scintillante a guardare gli altri dall'alto al basso, allora risponderemmo, senza neanche pensarci, One Piece, dico bene? Se non tutti la maggior parte lo direbbe e lo direbbe e lo anche chi non ne è un amante poiché è oggettivo.

Il manga del maestro Echiro Oda, esempio per qualsiasi mangaka e aspirante tale, è uscito la prima volta il 22 luglio del lontano 1997. Sono passati ben 23 anni e lui, One Piece, è ancora lì, in cima, sopra tutti, ai vertici delle classifiche, tra le serie più vendute. Anche dopo tutti questi anni continua a dominare, sintomo di un opera fuori dal comune e di un talento, quello di Oda, puro e cristallino, capace di incollare alle pagine e intrattenere i propri lettori come nessuno.

Bene, tale è l'affetto che gli appassionati hanno sviluppato per Rufy e compagni, che di certo il mangaka non può lamentarsi di non averne dimostrazioni. Perché sono ovunque, tra le migliaia di lettere che riceverà e i social invasi da omaggi di tutti i tipi. Sicuramente non potrà che sentirsi soddisfatto e non immaginiamo l'emozione di alzarsi ogni mattina, girarsi indietro e vedere ciò che ha costruito e ciò che sta continuando a costruire (sempre se ha il tempo per farlo!).

E tra le vari dimostrazioni d'affetto, oggi ne abbiamo scovata una davvero particolare che ci ha strappato un sorriso. Un disegno, anzi, più disegni, dal livello tecnico impressionante davvero. Disegni però un po' particolari, diciamo pure che a essere particolare è il supporto su cui sono stati realizzati. Non carta, non tela, non digitale, bensì una lavagna di scuola.

Come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo e condivisa su Reddit dall'utente uchiha izumi, la facciona sorridente di Rufy è stata realizzata, sembrerebbe da un professore, con un gessetto. La cosa stupefacente è il dettaglio che tale disegno ha. Un dettaglio che non ci si aspetterebbe da un disegno di questo tipo e realizzato in questo modo.

Oltre a Rufy, sembrerebbe ci sia, in fondo, anche Usop (non vorrei sbagliarmi), realizzato altrettanto bene e con la stessa maniacale cura dei dettagli.

Dunque, cosa ne pensi del disegno? Ti piace e lo trovi fantastico come noi? Commenta pure qui sotto, non può che farci piacere.

La storia casa di doppiaggio di ONE PIECE chiude. Salutiamo la Merak Film.