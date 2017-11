One Piece: se avete perso la Gold, l'edizione Silver è in arrivo in fumetteria!

Durante, grazie a, è stato possibile acquistare l'edizione limitata Gold del primo volume di, un formato celebrativo per i 20 anni del franchise. La versione Gold, tuttavia, era acquistabile esclusivamente nei giorni della fiera, ma non temete: potrete ancora far vostra l'edizione Silver!

L'8 novembre, infatti, arriva in fumetteria la suddetta edizione Silver del primo volume di One Piece. Il formato è pressoché identico a quello dorato, l'unica differenza risiede nell'estetica della copertina: la cover, infatti, presenta una colorazione metallizzata in argento anziché in oro, mentre i contenuti sono identici a One Piece 20th Anniversary - Gold.

One Piece 20th Anniversary - Silver include, dunque, la riedizione dello storico primo volume della serie firmata dal maestro Eiichiro Oda: il formato comprende un generale ammodernamento grafico, un mini-poster interno contenente un messaggio di Oda-sensei e la stessa illustrazione della Gold per la variant cover, che mostra Monkey D. Rufy disegnato da Oda in persona.

L'edizione Silver targata Star Comics per celebrare i 20 anni del nostro amato pirata di gomma costerà 5,90 euro.