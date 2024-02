One Piece: secondo il cast dell'anime Carrot doveva entrare nei Mugiwara

C'è stato un momento in cui una buona parte dei lettori di One Piece, se non addirittura la sua totalità, era convinta che Carrot entrasse nei Mugiwara. Gli indizi sembravano perlopiù lapalissiani, ma l'autore ha poi optato per una soluzione diversa, con cui neanche il cast dell'anime e della serie live-action si è trovato pienamente d'accordo.

Nel corso dell'evento “One Piece x One Piece: From Anime to Live Action” tenutosi ieri al MegaCon di Orlando, che ha visto la partecipazione di alcuni attori e voice actor del franchise nato dalla matita di Eiichiro Oda, tra cui i doppiatori della versione inglese della serie animata Coleen Clinkenbeard (Rufy) e Luci Christian (Nami), oltre a tre interpreti dell'adattamento live-action, quali Jacob Romero (Usopp), Jeff Ward (Buggy) e Aidan Scott (Helmeppo), gli artisti in questione hanno risposto ad alcune domande relative all'opera di Oda, in una lunga sessione di Q&A che li ha visti impegnati in un dialogo con il pubblico. E interrogati sul personaggio che avrebbero voluto vedere tra le fila dei Mugiwara, sia Ward che Christian hanno risposto che se fosse stato per loro, Carrot sarebbe di certo entrata nella ciurma.

Una replica naturalmente personale e priva di giudizi ulteriori, questa offerta dai due interpreti, ma che se legata alle dinamiche più ampie del racconto, rivela in sé delle riflessioni più profonde, sia in merito al percorso narrativo di Carrot, sia in relazione alle analogie che legano le traiettorie del visone a quelle di Yamato. In questo senso entrambe sembravano destinate ad un ruolo di primo piano nel manga, e seppur gli intrecci che le hanno viste protagoniste sono stati cadenzati da numerose differenze, i loro epiloghi appaiono, a tutti gli effetti, sovrapponibili.

Se la figlia di Kaido rientra in quella (comunque breve) lista dei personaggi di One Piece che hanno tradito le aspettative dei lettori, proprio perché il mancato approdo della donna nei Mugiwara è apparso non solo contraddittorio, ma anche (e soprattutto) ingiustificato alla luce delle istanze che il suo percorso ha sotteso lungo tutto il corso di Wano, un discorso simile – se non addirittura analogo – lo possiamo avanzare anche per la figura di Carrot.

Seppur non abbiamo la certezza che il percorso di Yamato sia culminato con il suo confinamento sull'isola dei samurai, tanto che la cover del capitolo 1103 di One Piece potrebbe aver anticipato l'entrata nei Mugiwara della donna – e forse anche di Momonosuke – per quanto concerne invece la traiettoria di Carrot, con particolare riferimento alle sue possibilità (ormai inesistenti) di entrare tra le fila dei Mugiwara, il cammino del visone appare, da questa prospettiva, già ampiamente segnato.

Eppure se consideriamo il tempo che Oda ha investito sul personaggio (da Zou fino a Wano) o l'ostinazione con cui si è focalizzato sulle sue crisi per poi portarle a conclusione, è chiaro che l'epilogo a cui Carrot è andata incontro sia sembrato agli occhi di alcuni lettori (almeno in parte) incongruente, soprattutto dopo la decisione di escludere dai Mugiwara anche la stessa Yamato, forse la principale indiziata tra le due ad occupare il ruolo “vacante” nell'equipaggio del protagonista.

In tal senso, soprattutto dopo aver osservato gli intrecci dell'ultimo arco narrativo, sembra tanto che in merito all'epilogo dei due personaggi Oda abbia cambiato idea all'improvviso, in modo da permettere – chi sa – nel futuro prossimo di One Piece a Bonney di diventare il nuovo membro della ciurma di Rufy.