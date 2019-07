ONE PIECE: secondo alcuni rumor, la nuova opening sarà qualcosa di mai visto prima

L'arco che tutti attendevano tanto sta per arrivare. La ciurma di cappello di paglia capitanata da Monkey D. Rufy sta per fare il suo ingresso sullo scenario di Wanokuni, con un'ambientazione tipica del Giappone feudale. La produzione di ONE PIECE promette grandi cose, con regia e animazioni d'eccezione, e ora arriva una nuova voce sull'opening.

Nei giorni scorsi, Yonkou Productions aveva anticipato alcuni dettagli sulla nuova sigla d'apertura di ONE PIECE, menzionando che sarebbe stata inserita negli episodi a partire dall'892, primo dell'arco di Wanokuni e in arrivo il 7 luglio, e che sarebbe stata intitolata "Over the Top" e cantata da Hiroshi Katadani, il quale si è già occupato della famosissima "We Are!".

L'insider del mondo di manga e anime è tornato all'attacco, svelando un nuovo dettaglio sull'opening che potremo goderci a partire da domenica prossima. Infatti, secondo Yonkou Productions, "La nuova opening di ONE PIECE sarà un qualcosa che non abbiamo mai visto prima". Le parole sono abbastanza chiare e fanno presagire sia contenuti visivi che musicali spettacolari. I fan possono quindi stare certi che i prossimi episodi che seguiranno le avventure di Rufy e della sua ciurma partiranno sempre con il piede giusto.

L'arco di Wanokuni è ancora in corso nel manga, attualmente al capitolo 947. Questa nuova saga sarà fondamentale per il mondo di ONE PIECE per lo scontro tra l'alleanza di Rufy e la ciurma dell'imperatore Kaido delle Cento Bestie.