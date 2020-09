ONE PIECE: secondo una teoria, Zoro userà tutta la sua potenza a causa del codice Bushido

Che i pirati di Cappello di Paglia siano costretti a tirare fuori sempre più poteri e ingegno nelle attuali saghe di ONE PIECE non è un segreto. Mentre ci avviciniamo al finale del manga, i protagonisti devono confrontarsi con gli imperatori, esseri dotati di una potenza sconfinata. Oltre Rufy col Gear Fourth, anche gli altri devono evolversi.

Sanji ha già ottenuto la Raid Suit dal Germa e l'ha messa in uso anche contro King. Zoro invece ha ottenuto una delle spade mitiche di Kozuki Oden che sembra avere un potere particolare. Ma per lo spadaccino di ONE PIECE sembrano esserci anche degli altri power up all'orizzonte secondo un fan. O meglio, secondo lui sarà durante questo scontro che Zoro tirerà fuori tutta la sua vera potenza.

Secondo il codice Bushido, le spade vanno sempre posizionate sul fianco sinistro. Non importa se il portatore è mancino o destrorso, la tradizione e il codice parlano di quella posizione se il possessore pensa di dover intraprendere uno scontro. Zoro fino ad ora ha sempre tenuto le lame sul fianco destro, almeno dal timeskip in poi. Non ha quindi mai usato recentemente tutta la sua forza. Nell'ultima tavola con i Mugiwara riuniti di ONE PIECE 989 invece lo si vede portare le spade sul lato sinistro del corpo.

Seguendo il codice Bushido, vuol dire che stavolta Zoro è pronto all'azione e potremo vedere tutti i frutti dell'allenamento con Drakul Mihawk. Non a caso, il pirata voleva anche provare ad affrontare Kaido insieme a Rufy, tirerà fuori una potenza capace di rivaleggiare con quella dell'imperatore?