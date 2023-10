ONE PIECE, quali segreti custodisce Shanks il Rosso?

Difficile trovare un personaggio che appare così poco in ONE PIECE e che al tempo stesso è così amato e importante ai fini della trama. Eppure Shanks è tutto questo e molto di più, assieme ai segreti che ancora custodisce: scopriamo quali.

Abbiamo visto un assaggio dei poteri di Shanks il Rosso in ONE PIECE quando ha praticamente polverizzato la ciurma di Kidd in un colpo, ma non sappiamo con precisione di che natura siano e quanto si estendano. Insomma, non è ancora chiaro quanto sia mostruosa la forza del personaggio. Che la sia è fuori di dubbio.

C'è poi la questione del frutto del diavolo di Luffy: Shanks era a conoscenza della sua vera natura? Sapeva che il frutto Gom Gom nascondeva in realtà il frutto Homo Homo modello Nika? Non si sa di preciso se "l'incidente" di Luffy che mangia il frutto sia stato davvero casuale o magari orchestrato proprio da Shanks.

Altro segreto che potrebbe nascondere è il suo nome: verrebbe quasi naturale pensare che Shanks possa avere una D. nel nome e quindi portarne con sé la famosa Volontà. Un mistero che Eiichiro Oda potrebbe svelare nel corso del flashback di ONE PIECE partito proprio durante la saga di Egghead, dato che è a God Valley che la ciurma di Roger trova un giovanissimo Shanks portandolo a bordo della loro nave. Tra l'altro, dal 1096 di ONE PIECE in poi vedremo anche il frutto di Dragon?

Ci sono poi tanti altri retroscena non chiari su Shanks: il suo rapporto "privilegiato" con i Cinque Astri di Saggezza (e tra l'altro, quanto sono forti i Cinque Astri di Saggezza in ONE PIECE?), lo scontro che ha avuto con Barbanera, ciò che Gol D. Roger gli ha detto nel corso degli anni e perché abbia aspettato così tanto a fare la sua mossa per trovare lo One Piece.

Insomma sono parecchi i segreti che Shanks custodisce, secondo voi verranno svelati? Scriveteci tutti i vostri qua nei commenti!