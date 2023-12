One Piece: tutti i segreti del mondo celati dal Governo Mondiale

Se c'è una strategia ampiamente (ab)usata dal Governo Mondiale per consolidare il proprio sistema di potere nell'universo di One Piece, è quella del riserbo. Tutte le grandi questioni del mondo devono rimanere celate nell'oscurità, tanto agli occhi dei cittadini che a quelli delle singole nazioni. Ma qual è l'entità dei segreti che nascondono?

Il Governo Mondiale, in quanto organizzazione politica primaria del mondo di One Piece, sarebbe chiamato (il condizionale è voluto) a tutelare il benessere dei cittadini, ma sappiamo bene che nel manga di Oda le azioni di coloro che ne sono a capo – cioè Im e i Cinque Astri di Saggezza - assolvono a funzioni decisamente diverse, più eminentemente egoistiche e personali. Per perseguire i loro obiettivi diabolici, e mantenere lo status quo così come è stato concepito sin dalla formazione dell'attuale ordine mondiale, le sei eponime figure agiscono nell'ombra, in modo non solo da supervisionare autarchicamente la costituzione di un ingiusto oligopolio, ma da cancellare anche dall'occhio pubblico tutto ciò che contribuirebbe a mettere in questione il sistema di potere da loro fondato, e di cui essi stessi sono i referenti e responsabili assoluti.

Questo modus operandi ha perciò portato alla segretazione di tanti eventi e nozioni, spariti per sempre dagli annali della Storia (sia quella con la S maiuscola, sia quella che riguarda il racconto diegetico di One Piece) con il solo scopo di evitare la circolazione di informazioni a loro dannose, e quindi la possibile formulazione di insurrezioni e pareri contrari al paradigma. E per mantenere l'ordine normativo così come Oda ce l'ha presentato, hanno seppellito nei meandri del passato molti segreti, come questi che andremo qui ad illustrare.

Quando si parla in One Piece di ciò che è stato occultato dalla Storia, non si può che partire dalla figura enigmatica di Im. La personalità dell'uomo (ma lo è davvero?) è iscritta nel mistero: di lui non si conosce il passato, né a quale famiglia reale appartenga. Al punto che secondo alcuni Im potrebbe essere anche il personaggio più potente di tutto One Piece, ma l'enigmaticità con cui Oda ha presentato per adesso il capo supremo del Governo Mondiale, ci dà paradossalmente l'idea di come l'uomo tenda ad esercitare il suo potere nel buio, in modo da controllare tanto lo status quo corrente, quanto le narrazioni sui trascorsi passati del mondo. E dal momento che è l'unico ad avere l'onere di occupare lo Scranno Vuoto, siamo portati a pensare che il conflitto tra le diciannove nazioni del governo e l'Antico Regno sia stato scatenato proprio da un suo interesse personale.

Proprio in merito all'occultazione di quell'evento che ha portato quasi ottocento anni fa alla costituzione dell'attuale Governo Mondiale, è da ricondurre l'identità di Lily D. Nefertari, cioè di colei che si sarebbe opposta agli obiettivi delle restanti 19 nazioni, finendo per sempre nel dimenticatoio della Storia. Secondo alcuni ciò che ha spinto il leader supremo a sbarazzarsi della regnante di Alabasta e a cancellare i segreti scoperti dalla donna e le (molte?) razze che costituivano il Regno Antico, sarebbe proprio da ricondurre ad una supposta parentela con la regina, al punto che in One Piece l'identità di Im potrebbe essere legata a Lily. Una discendenza, questa, che se confermata, darebbe l'idea di quanto l'uomo fosse influente sulle logiche e sulle decisioni del mondo sin dai tempi pre-Governo.

Tutto questo si lega ai Cento anni di buio, forse il periodo che sintetizza tutti i più grandi misteri irrisolti di One Piece, e destinati da Im a rimanere sepolti per sempre nei bui meandri della Storia. Nessuno sa cosa sia davvero accaduto durante quell'oscuro secolo, ma giudicando l'oculatezza con cui il leader e gli Astri celano nel riserbo tutte le informazioni che lo riguardano, è lecito pensare che sia avvenuto qualcosa di davvero epocale, che in caso emergesse pubblicamente, potrebbe compromettere per sempre il sistema di potere sublimato dall'Organizzazione.

La segretezza però non riguarda solo gli eventi, ma anche le identità di chi li ha controllati. A pensarci bene, sappiamo più o meno le funzioni e le mansioni dei Gorosei, come abbiamo visto nella nostra ricognizione sul ruolo esercitato in One Piece dai Cinque Astri di Saggezza: ma Oda non ha ancora reso chiaro perché proprio loro si trovino in quella posizione, e soprattutto come sono stati selezionati dalle diciannove nazioni sovrane che costituiscono il Governo Mondiale. Risposte, queste, che con tutta probabilità l'autore inizierà ad offrire già dai prossimi archi narrativi.