ONE PIECE e il segreto degli Astri di Saggezza: sono sempre gli stessi 5? L'immagine

Le mini avventure di ONE PIECE sono spesso bistrattate, e addirittura non appaiono nell'anime, eppure queste hanno dei dettagli che sono estremamente importanti. Sono nate tante teorie, sono stati approfonditi tanti personaggi, sono stati raccontati eventi che nel corso della storia principale non avrebbero avuto spazio.

Per questo le mini avventure sono importanti, e lo stesso vale per quella attualmente in corso. Il viaggio del Germa 66 li ha portati lontani da Whole Cake Island, dopo una fuga rocambolesca. Il caso ha voluto che i fratelli di Sanji portassero con sé anche Caesar Clown, lo scienziato gassoso che guarda caso era un membro dei MADS insieme a Judge Vinsmoke. E così ONE PIECE ha iniziato a narrare la loro storia da scienziati giovani e vogliosi di inventare sempre cose nuove. Ovviamente, come ben noto, nel MADS era presente anche Vegapunk.

Nel capitolo 1075 di ONE PIECE continua questo racconto del passato, e nella copertina si vede Vegapunk al cospetto dei Cinque Astri di Saggezza. Se lo scienziato si vede frontalmente, gli altri si vedono soltanto in versione silhouette, tuttavia i loro tratti distintivi sono riconoscibilissimi. Ciò vuol dire che gli attuali Cinque Astri di Saggezza sono in carica da oltre 30 anni, forse anche di più. La conferma della loro longevità nel ruolo era stata data ai tempi del flashback di Ohara, dove anche in quella situazione erano stati presentati in versione silhouette, ma con i tratti caratteristici ben visibili.

Adesso però viene dato un altro spessore alla loro longevità e soprattutto alla loro conoscenza degli eventi del mondo di ONE PIECE, sia quelli recenti che antichi. Ovviamente ci sono tante domande su questi cinque personaggi, che a breve avranno risposta. Finalmente c'è il nome ufficiale di uno dei Cinque Astri di Saggezza.