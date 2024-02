One Piece: il segreto di Caribou potrà cambiare il destino di Barbanera?

La rivelazione su cui si è chiuso One Piece 1107, quella relativa all'enigmatica genealogia di Barbanera, ha catalizzato l'attenzione di ogni lettore. Ma nella tavola finale del capitolo Oda ha delineato un altro sviluppo importante, che promettere di esercitare un'influenza cardine sul destino di Teach, riconducibile al segreto di cui è a conoscenza Caribou.

Come abbiamo visto nell'analisi degli spoiler di One Piece 1108, affermare che Van Augur e Catarina Devon siano rimasti particolarmente colpiti dalla “rivelazione” del pirata equivarrebbe a profondersi in un eufemismo. Del resto i due commilitoni di Barbanera, avendo portato a termine il fantomatico piano di cui erano stati incaricati dal loro capitano, hanno appena gettato le basi per l'ascesa futura nel Nuovo Mondo – e forse per una ritrattazione dei rapporti Teach-Stato – in favore dell'Imperatore. Eppure il posizionamento della scena in questione, unita alle conoscenze di alcuni grandi segreti del mondo di One Piece da parte di Caribou, lascia intendere non solo un suo approdo imminente nella Flotta di Barbanera, ma individua nelle parole del pirata l'incipit di un intreccio futuro dalla valenza altamente nevralgica, che potrebbe davvero consentire all'Imperatore di avvicinarsi alla sublimazione degli obiettivi più reconditi del suo animo.

Il motivo dietro questo assunto lo possiamo individuare proprio nella sovrapposizione delle conoscenze di Caribou, con le (ipotetiche) azioni messe in atto da Van Augur e Catarina Devon su Egghead. Sappiamo, infatti, che il Comandante del Sesto Battaglione di Teach, grazie ai poteri del Frutto Dog Dog modello Volpe a Nove Code (che rientra nella categoria degli Zoan Mitologici, come abbiamo visto nell'articolo in cui osserviamo tutte le tipologie di Frutti del Diavolo viste in One Piece) ha la capacità di “rubare” l'identità degli avversari, e di replicarne di conseguenza l'aspetto.

Se il piano dei pirati di Barbanera era davvero quello di assumere le sembianze sia di Saturn, sia di Rufy, ecco che Caribou, una volta entrato nella ciurma di Teach, potrebbe mettere al corrente l'Imperatore dei segreti relativi a due armi ancestrali come Poseidon e Pluton - di cui il pirata è venuto a conoscenza rispettivamente sull'isola degli Uomini Pesce e su Wano - e permettere così all'imperatore di utilizzare da un lato l'identità (appena sottratta) di Cappello di Paglia per distruggere l'isola sottomarina (dal momento che la profezia di Shirley ha indicato Rufy – o un suo alias – come il responsabile dell'evento distruttivo) e dall'altro di servirsi dell'aspetto dell'Astro per materializzare i suoi piani di nazionalizzazione di Hachinosu.

Nel caso in cui Caribou rivelasse l'ubicazione delle due armi ancestrali all'Imperatore, è chiaro che i rapporti di forza nel Nuovo Mondo – non solo per quel che riguarda l'orizzonte della pirateria – cambierebbero drasticamente, spostando l'ago della bilancia in favore dello stesso Teach. D'altronde, come abbiamo visto nell'articolo in cui rendiamo conto della possibilità (perlopiù confutata) che il lignaggio di Barbanera sia da legare in One Piece ai bucanieri, il focus da parte di Oda sulla genealogia del pirata, unito al grado di attenzione con cui Im osserva l'ascesa dell'Imperatore, sottende la centralità assoluta di cui godrà il villain nella delineazione degli intrecci futuri del manga. Al punto che lo stesso Barbanera, forse anche più di Shanks, potrebbe davvero configurarsi come l'ostacolo ultimo per la sublimazione dei desideri di Rufy. Anche grazie al potere delle armi ancestrali.