ONE PIECE e il segreto dei Numbers: le ultime informazioni sui mostri di Kaido

È passato tanto tempo, almeno per quanto riguarda la pubblicazione dei capitoli, da quando abbiamo visto per la prima volta i Numbers in ONE PIECE. Questi mostri vagavano per Wano alla fine dell'atto 2 dell'isola, quindi quasi un anno fa. Ma solo ora stanno iniziando a fare la loro comparsa a pieno titolo nel manga di ONE PIECE.

La prima volta furono mostrati solo come silhouette, ma ormai hanno iniziato a mostrare la loro forza per Onigashima. Questi mostri si presentano con tanti aspetti diversi ma in generale sono tutti estremamente alti, quanto se non più dei giganti. Ovviamente la loro forza è spaventosa e, per ora, li abbiamo visti ridere in un modo che ricordava i numeri. Da qui probabilmente il nome Numbers, con ognuno associato a un numero che potrebbe fermarsi al 10.

Grazie alle ultime rivelazioni di Big Mom, sappiamo che questi nuovi nemici di ONE PIECE sono in realtà l'esito di un esperimento fallito. Probabilmente con l'aiuto di Caesar Clown, Kaido aveva provato a ricreare gli antichi giganti, creature come Oz. A questo è dovuta probabilmente la forza e naturalmente la stazza.

Nel capitolo 990 di ONE PIECE questi tornano alla carica, ma Rufy e X-Drake sono stati capaci di metterne KO due da soli. Ma potrebbero svelare nuovi segreti e capacità nei prossimi capitoli.