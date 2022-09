ONE PIECE, il segreto dei nuovi Pacifista: ecco a chi assomigliano

Wano si è conclusa, con la saga che ha gettato il caos nel mondo di ONE PIECE. Ci sono stati tantissimi ribaltamenti di fronte in ogni luogo, con ciurme decadute e poteri perduti, con colpi di scena a ogni livello. Proprio in questo periodo, c'è stata l'importante battaglia di Amazon Lily, che ha svelato diverse cose sullo stato della marina.

Vegapunk ha fatto avanzare ulteriormente la propria tecnologia, riuscendo così a migliorare i Pacifista. I vecchi PX che somigliavano ad Orso Bartholomew non esistono più: al loro posto in ONE PIECE 1059 sono comparsi i Seraphim, i nuovi PX. Questi però hanno delle caratteristiche estremamente interessanti che vale la pena analizzare.

Innanzitutto, questi personaggi appaiono come bambini ma dal corpo più grande del normale. Inoltre, la loro carnagione è scura, i capelli sono chiari e hanno delle enormi ali nere dietro la schiena, dalle quali può emergere del fuoco. Queste sono le stesse caratteristiche dei lunariani che sono state spiegate bene durante lo scontro tra Zoro e King. I dettagli da notare però non si fermano qui.

Come notano alla fine del capitolo le sorelle dell'imperatrice serpente, uno dei due Seraphim impiegati ad Amazon Lily è identico a Boa Hancock da bambina. I fan di ONE PIECE più attenti si saranno accorti che invece l'altro è identico a Drakul Mihawk da bambino, con tanto di spada capace di tagliare qualunque cosa.

Essendo una sostituzione della Flotta dei Sette, è possibile che Vegapunk sia riuscito a mettere le mani sui geni dei vecchi membri, fondendolo a quelli dei lunariani, creando queste creature probabilmente robotiche ma con caratteristiche uniche. Quindi non è da escludere la comparsa di Seraphim con le sembianze di Crocodile, Trafalgar Law, Barbanera, Gecko Moria e tutti gli altri che hanno fatto parte del gruppo in passato.

La marina e Vegapunk sono riusciti davvero a creare l'arma perfetta di ONE PIECE?