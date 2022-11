ONE PIECE: i sei satelliti di Vegapunk, quali sono le personalità e che funzioni hanno

Il dottor Vegapunk è sempre stato uno dei più grandi misteri di ONE PIECE. La sorpresa però è stata grande a Egghead, la nuova isola sulla quale sono approdati i mugiwara. I protagonisti si sono infatti ritrovati davanti una versione imprevista dello scienziato.

Sono stati presentati gli assistenti di Vegapunk, o meglio le sei parti della sua personalità. È stato infatti rivelato che lo scienziato, per lavorare meglio a più progetti contemporaneamente e avere più mani in suo possesso, si è scisso in sei "satelliti", mentre il corpo principale è denominato "stella". Andiamo alla scoperta dei sei corpi di Vegapunk:

Punk-01 è Shaka , la personificazione del bene. È un uomo alto con un elmo in stile Daft Punk, è il più calmo e razionale di tutti;

Punk-02 è Lilith, la personificazione del male. È una donna dai capelli corti dal fare molto meschino e sempre orientato al vantaggio personale;

Punk-03 è Edison, la personificazione del pensiero. È un robottino con una testa ovale perennemente attivo che sforna sempre idee.

Punk-04 è Pitagoras, la personificazione della saggezza. È un altro robot ma stavolta molto più grosso, con la testa piccola. Mette in carta tutti i progetti di Edison.

Punk-05 è Atlas, la personificazione della violenza. È un robot molto alto con fattezze femminili e dotato di una super forza, scaglia violentemente pugni contro tutti.

Punk-06 è York, la personificazione dell'avidità. È una donna il cui fisico cambia estremamente in pochi secondi, passando dall'essere molto grassa al molto magra a seconda della fase di ciclo in cui è. Serve agli altri robot per mangiare, dormire e andare in bagno, quindi espleta le funzioni corporali primarie per tutti.

E c'è poi il dottor Vegapunk principale. Vi aspettavate una presentazione del genere per lo scienziato?