ONE PIECE: i sei Tobi Roppo dal più debole al più forte

I pirati di Kaido sono tantissimi e abbiamo avuto un assaggio della loro forza nella saga in corso di ONE PIECE. Ma non tutti hanno lo stesso livello di potenza: anche nel gruppo dell'imperatore ci sono varie gerarchie, con in cima il capitano e poi le tre star King, Queen e Jack. Dopo di loro ci sono però i Tobi Roppo, sei capitani molto forti.

Il primo che abbiamo visto è stato X-Drake, una vecchia conoscenza del mondo piratesco di ONE PIECE. Al suo fianco a Wano c'era Page One, ma soltanto dopo tempo abbiamo visto il resto del sestetto. Ognuno di loro ha poi combattuto contro i Mugiwara in lotte senza esclusione di colpi. Basandoci su quello che abbiamo visto, qual è il più forte dei Tobi Roppo? E quale il più debole? Prepariamo una classifica.

In fondo alla classifica c'è il più giovane, Page One. Già a Wano aveva dimostrato di non essere un personaggio chissà quanto potente, venendo messo più volte al tappeto da Sanji. Anche a Onigashima ha subito molto e, pur essendo più forte di Nami e Usopp, è stato messo al tappeto da Big Mom ma senza mostrare particolari capacità. Per la quinta posizione scegliamo invece Black Maria, l'avvenente donna gigante che però nella sua battaglia si è avvalsa di armi modificate e dell'aiuto dei suoi subordinati. Pur essendo molto forte e avendo una taglia sulla sua testa di svariate centinaia di milioni, sembra avere una forza inferiore rispetto ai suoi compagni.

Discorso diverso per Ulti, la sorella maggiore di Page One. Pur non avendo ancora una taglia elevata, la piperina ragazza del gruppo si è messa in mostra prima in uno scontro con Rufy e poi in un altro con Big Mom. Nonostante gli scontri prolungati e le numerose ferite ricevute dall'imperatrice, è stata un osso molto duro e c'è voluto del tempo prima che Nami la mettesse definitivamente KO. In terza posizione inseriamo Sasaki: il triceratopo è sicuramente potente e aspira addirittura a uno scontro con una delle calamità.

Seconda posizione invece per X-Drake, l'infiltrato della marina che è stato recentemente espulso dalla ciurma di Kaido per il tradimento. Il suo rango dimostra la sua forza e più volte l'abbiamo visto combattere ad alti livelli. Infine in prima posizione c'è Who's Who, l'ex CP9 che ha anche la taglia più alta del gruppo. Le abilità mostrate sono di primo livello e ha dato filo da torcere anche a un personaggio potente come un ex Shichibukai.

Voi come la vedete? Chi è il più forte dei sei secondo voi? Abbiamo anche conosciuto le taglie dei Tobi Roppo grazie al databook Vivre Card di ONE PIECE.