ONE PIECE e Seiko insieme per una linea di orologi in edizione limitata

ONE PIECE è uno dei franchise più redditizi sul fronte anime e manga, una serie che gode di una straordinaria fortuna grazie ad una community di milioni di appassionati. Tale popolarità ha spinto numerose aziende a tentare di avviare con la saga delle collaborazioni, alcune anche piuttosto originali.

Nel corso degli anni il capolavoro di Eiichiro Oda si è arricchito di collaborazioni con alcuni dei marchi più famosi al mondo, basti pensare alla linea con GUCCI o ancora alla linea di abiti da matrimonio con Placole. La serie è arrivata persino nello spazio grazie alla JAXA, l'agenzia governativa giapponese dedita alla ricerca e all'esplorazione spaziale.

Negli ultimi giorni il franchise si è arricchita di un'ulteriore collaborazione con una compagnia molto conosciuta in tutto il mondo, la SEIKO, nota soprattutto per gli orologi da polso. Nelle ultime ore l'azienda ha svelato al pubblico la nuova linea in edizione limitata ispirata a ONE PIECE, o meglio a 5 dei personaggi principali dell'opera quali Rufy, Zoro, Sanji, Law e Sabo. Potete dare un'occhiata agli orologi in questione, tuttora sprovvisti del costo per ciascuno dei modelli, tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, quale preferite di più tra le 5 proposte della SEIKO? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.