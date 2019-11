ONE PIECE: il sensei, a causa degli ultimi capitoli, non ha fatto altro che mangiare Oden

La mole di personaggi, di dettagli, di sottotrame e altrettante scoppiettanti informazioni di ONE PIECE hanno più volte costretto il sensei a strani stratagemmi per non perdersi nell'immenso mondo da lui immaginato. Uno dei metodi che utilizza per mantenere calda la memoria è saziare l'appetito con pasti a tema.

Il manga è entrato nella fase clou della ribellione del Wanokuni, proponendo un particolare flashback sul passato di Kozuki Oden. L'ex pirata della ciurma di Roger, infatti, ha partecipato a diverse peripezie prima di diventare signore feudale di Kuri, riuscendo ad amministrare equamente un territorio in preda all'anarchia. La sua figura, infatti, fondamentale per comprendere i Poignee Griffe, costringerà persino l'intervento di Kaido, pur riuscendo a ferire il maestoso imperatore.

Nel commento che Oda ha rilasciato per il nuovo numero di Weely Shonen Jump, il sensei ha rivelato che, per celebrare l'inizio del flashback, ha continuato a cucinare senza sosta porzioni di oden, aggiungendo continuamente quintalate di tendine di bovino. Un aneddoto simpatico, ma che sancisce l'incredibile immedesimazione a cui si sottopone, seppur buffamente, per non lasciarsi scappare alcun dettaglio durante la realizzazione dei nuovi capitoli.

In ogni caso, mancano ormai 5 anni alla fine di ONE PIECE, e il viaggio di Luffy si avvicina lentamente alla sua fine. E voi, invece, cosa ne pensate di questo simpatico commento? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti in fondo alla pagina.