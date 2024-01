One Piece: i Seraphim sono anche più temibili degli Shichibukai?

Una delle contraddizioni che ha caratterizzato la Marina in One Piece, è stata sicuramente la necessità dell'organizzazione di catechizzare i civili sullo spirito della giustizia attraverso l'ausilio di fuorilegge come gli Shichibukai. Alla Flotta dei Sette sono ora succeduti i Seraphim, i quali appaiono ancora più temibili dei loro predecessori.

Per quanto Eiichiro Oda li abbia mostrati a lungo in azione all'inizio dell'arco di Egghead, i nuovi Pacifista nascondono ancora molti segreti in One Piece, sia in relazione al loro reale livello di forza, sia in merito ai possibili sviluppi cibernetico-militari di cui li ha dotati Vegapunk in fase di progettazione. Date le (scarse) informazioni di cui abbiamo per adesso a disposizione sulla vera entità di queste armi di distruzione di massa, stabilire chi sia più temibile in un potenziale combattimento tra i Seraphim e coloro che hanno sostituito su volontà di Fujitora, cioè i membri della Flotta dei Sette, appare quale un esercizio perlopiù futile, se non addirittura sterile.

Al tempo stesso, però, alcuni fattori ci spingono a ritenere che la presenza nel Nuovo Mondo di questi dispositivi governativi non sia limitata alla supervisione dell'ordine normativo, ma che possa andare anche oltre, arrivando magari ad esercitare un'influenza importante su alcuni grandi eventi che vedremo nel futuro prossimo di One Piece, oppure a determinare un impatto significativo sui rapporti di forza messi in campo dai vari schieramenti.

Un'eventualità di questo genere sarebbe possibile solo se i Seraphim si rivelassero veramente delle armi di distruzione temibili agli occhi dei migliori pirati del Nuovo Mondo – e quindi se davvero pareggiassero (o addirittura, superassero) i livelli di forza degli Shichibukai. In questo senso, sappiamo che Vegapunk ha progettato tali esseri cibernetici con l'intenzione di offrire un prototipo che riflettesse sì l'essenza dei membri della Flotta dei Sette, ma che fosse anche più facilmente controllabile, e quindi declinabile a fini di distruzione di massa. Quel che rende i nuovi Pacifista più temibili e crepuscolari rispetto agli Shichibukai è dato proprio dal loro totale asservimento alle direttive governative, un fattore che li equipara a degli strumenti di assassinio assolutamente micidiali, soprattutto nelle mani di un personaggio così prono alle macchinazioni come Saturn.

Inoltre i vari Seraphim che abbiamo visto per adesso in azione, come S-Shark, S-Bear, S-Snake e S-Hawk, non solo emulano le caratteristiche dei membri della Flotta di cui riflettono l'immagine – cioè rispettivamente di Jinbe, Orso, Boa Hancock e Mihawk – ma combinano i poteri dei loro Frutti con le abilità tipiche dei lunariani, una contaminazione, questa, che li rende assolutamente versatili in battaglia, oltre che straordinariamente potenti e imprevedibili.

Se coloro che sono già entrati in azione hanno dimostrato una forza davvero terrificante, come osservabile nel caso di S-Hawk, il quale ha messo alle strette anche i pirati di Barbanera arrivando addirittura ad utilizzare in maniera pressoché perfetta l'Haki dell'Armatura, è logico supporre che i prossimi Seraphim di cui Oda ci renderà conto in One Piece, possano ulteriormente eviscerare delle capacità inedite, che rischierebbero davvero di mettere in serio dubbio i rapporti di forza tra le organizzazioni governative e i pirati che affollano il Nuovo Mondo.