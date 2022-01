ONE PIECE è la serie anime più amata fra tutte le regioni degli Stati Uniti

Gli anime potrebbero anche essere stati un interesse di nicchia decenni fa, ma l'industria è stata una macchina da guerra negli ultimi anni. Una nuova rinascita ha portato attenzione agli anime negli Stati Uniti, e ogni regione ha la sua serie preferita. In alcuni prevale Naruto e in altri Sailor Moon ma ONE PIECE pare primeggiare.

Le informazioni provengono da CenturyLinkQuote, che ha fatto una ricerca sui dati degli anime. Qui è stato rivelato ai fan quali sono le serie anime che funzionano meglio negli Stati Uniti. Dopo aver scoperto i dati di ricerca per 100 delle serie più popolari in ogni stato, i risultati sono stati conteggiati e ONE PIECE è arrivato al primo posto in 25 stati.

Per i più curiosi, potete leggere quali stati si sono schierati con la ciurma dei Cappello di Paglia qui: Washington, Oregon, Nevada, Montana, Wyoming, Colorado, Minnesota, Missouri, Illinois, Michigan, Ohio, Kentucky, West Virginia, Virginia, South Carolina, Georgia, Florida, Delaware, Pennsylvania, New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts e New Hampshire.

Chiaramente, ONE PIECE ha molto supporto negli Stati Uniti, ma questi dati hanno confuso alcuni fan. Dopo tutto, la serie di Eiichiro Oda è sì una delle più grandi del periodo d'oro degli anime, ma ha faticato ad accumulare una base di fan in Nord America. Il doppiaggio originale inglese dell'anime è stato un vero e proprio flop, e Funimation non ha ancora ottenuto lo stesso supporto per ONE PIECE di cui hanno goduto Dragon Ball o Naruto.

Ovviamente, questo ha portato alcuni fan a chiedersi come questi dati attuali si traducano nelle abitudini di visione del fandom, ma non si possono negare i fatti che conosciamo. ONE PIECE è l'anime più ricercato in metà degli Stati Uniti.

Cosa ne pensate di questo sondaggio su ONE PIECE? Riuscite a credere a quanto sia diventata grande la serie negli Stati Uniti? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.

In ultimo vi lasciamo con questo cosplay a tema ONE PIECE di Shanks, gli spoiler completi di ONE PIECE 1038 e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.