ONE PIECE è la serie di Shonen Jump più commovente secondo i fan

Il destino della Going Merry, la tragica fine di eroi a Marineford e l'urlo di liberazione di Robin sono solo un paio degli eventi più memorabili ed emozionanti della storia di ONE PIECE. Non è un caso, infatti, che i fan abbiano decretato il capolavoro di Eiichiro Oda come la serie più commovente di Weekly Shonen Jump.

In 996 capitoli di ONE PIECE, il sensei è riuscito a commuovere migliaia di fan in tutto il mondo attraverso la componente drammatica che sin dalle prime tavole accompagna il grande sogni di Rufy. Non è un caso che l'opera trionfi nella classifica dei titoli più commoventi della rivista WSJ. Ad ogni modo, la top 10 votata dai fan in Giappone per Goo Ranking potrebbe rivelare qualche piacevole sorpresa. I manga più commenti del magazine, dalla prima posizione, qui seguono:

ONE PIECE; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba; Assasination Classroom; Slam Dunk; Gintama; Naruto; Haikyuu!; Barefoot Gen; Wing-Man; The Promised Neverland;

Tanti titoli celebri sono stati esclusi, basti pensare ad Hunter x Hunter e Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco. Non stupisce, invece, la presenza di Demon Slayer al secondo posto, una serie che ha scavalcato centinaia di classifiche negli ultimi mesi per affiancare l'opera che da decenni trionfa al primo posto, ONE PIECE. E voi, invece, siete d'accordo con questa classifica? Diteci la vostra personale top 10 dei manga più commoventi di Jump nell'apposito riquadro dedicato ai commenti.