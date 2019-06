ONE PIECE: questa settimana il manga di Eiichiro Oda è in pausa

I fan che seguono da tanto tempo ONE PIECE sanno oramai con certezza che Eiichiro Oda mette in pausa la pubblicazione del suo manga di tanto in tanto. Infatti, la serie ha subito più pause di chiunque altro, ad eccezione di casi particolari come Hunter x Hunter o D.Gray-man, nel corso della sua storia editoriale dal 1997 a oggi.

Come annunciato la scorsa settimana, ONE PIECE sarà in pausa nel numero 29 di Weekly Shonen Jump. Questa nuova interruzione è arrivata a sole tre settimane dalla precedente, avvenuta nel numero 25 della rivista più famosa del Giappone, e dopo un capitolo particolarmente intenso e ricco di combattimenti.

Quindi, per sapere quali saranno gli esiti degli scontri mostrati nel capitolo 945 di ONE PIECE, i fan dovranno attendere ancora un'altra settimana. Attualmente, la storia di Wanokuni, che a breve arriverà in versione animata, è incentrata su più fronti come la Capitale dei Fiori e la prigione di Udon che sicuramente verranno risolti nel giro di pochi altri capitoli.

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 22 luglio 1997 e che rapidamente è diventato il più famoso del Giappone, con oltre 300 milioni di copie vendute.