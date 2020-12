ONE PIECE: questo sexy cosplay di Nami vi augura Buon Natale

Nel mondo di ONE PIECE non esistono le festività. Dato che ogni isola è caratterizzata da una stagione propria e ognuna ha la propria cultura e tradizione, nell'opera creata da Eiichiro Oda mancano riferimenti al Natale o ad altre festività che conosciamo. Ma ovviamente i cosplayer non seguono queste regole.

La bella Mangoecos, che in passato ci ha già regalato un cosplay della dolce Nezuko ma anche il cosplay di una inquietante Himiko Toga, ha deciso di calarsi nei panni dell'eroina di ONE PIECE, Nami. La navigatrice con i lunghi capelli arancioni però è stata ripresa in un modo che non si vede mai nel manga. Ispirandosi a fan art e illustrazioni inedite preparate appositamente per festeggiare le feste, Mangoecos ci porta un cosplay di una Nami sexy in versione natalizia.

Capelli arancioni lunghi a parte, questa Nami indossa un cappellino rosso tipico di Natale, mentre poi è coperta soltanto da un vestitino rosso sbuffi e merletti bianchi che la rendono particolarmente provocante. Sul braccio si intravede invece il tatuaggio blu a forma di girandola e che copre il vecchio tatuaggio di Arlong. Vi piace di più vederla in questa versione inedita oppure con la solita Nami che appare tra le pagine del manga di ONE PIECE?