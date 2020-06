ONE PIECE: sexy Nami in versione kunoichi di Wanokuni nel cosplay di OniWish

Come di consueto, ad ogni arco narrativo Eiichiro Oda modifica gli abiti dei protagonisti di ONE PIECE. Siamo passati da abiti in stile spagnolo per Dressrosa agli elementi gangster a Whole Cake Island dopo l'alleanza con Capone Bege. A Wanokuni, ispirata al Giappone feudale, non potevano mancare abiti di samurai e ninja.

Oltre il protagonista Rufy, anche la bella Nami riceve il suo nuovo abito. Grazie all'abilità del Frutto del Diavolo di Kin'emon, la coprotagonista di ONE PIECE si è ritrovata con un abito azzurro con alcuni fiori bianchi che lascia intravedere le curve della ragazza.

OniWish ci aveva già mostrato la sua Nami in versione kunoichi ma la cosplayer aveva soltanto potuto limitarsi alle prime foto nella propria stanza alcuni mesi fa. Adesso invece ha dedicato un vero e proprio set di foto all'aperto al cosplay di Nami con l'abito azzurro. Come si può vedere in calce, ci sono quattro foto dove mette in risalto la sua bellezza.

I capelli arancioni lunghi di Nami spiccano contro le tonalità blu e azzurre del vestito, mentre risalta anche il Log Pose al polso sinistro. Come pensate sia stato realizzato questo cosplay di Nami da ONE PIECE? Intanto il manga sta per tornare e i primi spoiler per ONE PIECE 981 sono particolarmente esaltanti.