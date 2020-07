ONE PIECE: una sexy Nico Robin nel cosplay di Cherryrbomb

Il mondo di ONE PIECE è costituito da molte isole e la maggior parte sono abitate regolarmente. Considerata l'abitudine di Eiichiro Oda di disegnare solo belle donne, perlomeno nella maggior parte dei casi, ciò vuol dire che tanti degli abitanti femminili del mondo di ONE PIECE sono belli. Eppure l'interesse dei fan si concentra sulle protagoniste.

Nami, Nico Robin e Boa Hancock sono sempre al centro delle attenzioni del fandom e per questo sono anche le ragazze di ONE PIECE più rappresentate nei cosplay. Grazie anche alla decisione di Eiichiro Oda di cambiare spesso acconciatura e vestiti alle sue donne, è difficile vedere sempre la stessa versione di un personaggio a livello estetico.

Un esempio è Nico Robin, l'archeologa che ha cambiato tanti vestiti nel corso della saga. Uno dei più noti è quello di Water Seven ed Enies Lobby, dove la donna indossò un vestito lungo e scuro con sotto una camicetta bianca con stampe azzurrine.

Questa versione di Nico Robin è stata usata per un cosplay, realizzato da Cherryrbomb. La cosplayer ha portato la sua Nico Robin su Instagram con ben quattro foto come potete vedere in basso. Oltre quella col libro dove si nota l'interpretazione del personaggio, le altre ci permettono di osservare per bene la sensualità di questa Nico Robin, senza tralasciare un piccolo extra dove indossa il cappello di Ace.

Mentre il manga continua con ONE PIECE 984, non perdetevi la Nico Robin di Dressrosa creata da Holly Morin.