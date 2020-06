ONE PIECE: la sexy Nico Robin di Dressrosa nel cosplay di Holly Morin

Eiichiro Oda ad ogni saga si sbizzarrisce con i vestiti da far indossare ai suoi personaggi. Uno dei tanti pregi del mangaka è che ad ogni arco narrativo di ONE PIECE cambia gli outfit della ciurma e talvolta anche dei comprimari più importanti. L'abbiamo visto recentemente a Wanokuni e più volte, ma andiamo indietro nel tempo.

Anni fa nel manga di ONE PIECE ci fu l'arco narrativo di Dressrosa, dato che Rufy e Law dovevano vendicarsi di Doflamingo. L'isola era avvolta da un'aura spagnoleggiante e per questo molti vestiti furono ispirati a quell'atmosfera. Tra chi cambiò vestito c'era naturalmente la bella Nico Robin, archeologa della ciurma di cappello di paglia.

Oltre i classici capelli lunghi, avvolti in un'acconciatura un po' diversa, e i classici occhiali da sole che sono comparsi dal timeskip di ONE PIECE, Nico Robin indossava un vestito particolarmente scollato e corto che metteva davvero in risalto tutte le sue forme esplosive. Il cosplay di Nico Robin realizzato da Holly Morin rispecchia esattamente queste caratteristiche. Come potete notare dalla foto in basso, la ragazza mette in mostra le sue qualità fisiche per cui si avvicina molto a Nico Robin. Vi piace questo cosplay a tema ONE PIECE?

Un fan si è invece dedicato per mostrarci il recente costume di Nico Robin a Onigashima.