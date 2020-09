ONE PIECE: parte la sfida tra due personaggi per diventare l'undicesimo Mugiwara

Per tanto tempo abbiamo assistito a una ciurma protagonista di ONE PIECE composta da nove membri. Il capitano Rufy, seguito da Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Chopper, Nico Robin, Franky e Brook. Il gruppetto ci ha accompagnato per tante avventure nei mari del mondo. Solo recentemente si è aggiunto Jinbe, la cui aggiunta era prevista da tempo da Oda.

Sulle pagine del ONE PIECE Magazine numero 10 che sarà pubblicato ufficialmente in Giappone il 16 settembre siamo però venuti a sapere che il mangaka ha fatto una precisazione su una precedente dichiarazione di Rufy. I Mugiwara avranno 10 membri oltre il capitano e questa sottolineatura sulla frase fa capire che ci sarà spazio soltanto per un altro elemento a bordo della Thousand Sunny.

Nelle scorse saghe abbiamo fatto la conoscenza di Carrot, una coniglietta mink che ha pian piano conquistato fan e ciurma. Lavorando come vedetta e dando il suo contributo su Whole Cake Island e Wano, sembrava una scelta ormai sicura come prossimo membro della ciurma. Tuttavia negli ultimi capitoli abbiamo fatto anche la conoscenza di Yamato che, senza mezzi termini, ha chiesto a Rufy di farla salire sulla nave.

A questo punto ci sarà spazio solo per una di queste combattenti. Chi è tra le due che alla fine della saga salirà sulla Thousand Sunny definitivamente?