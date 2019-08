ONE PIECE, la sfida tra i due potenti imperatori continua!

Non c'è fine all'enormità di avvenimenti accaduti all'interno del capitolo 952, ormai all'apice della saga di Wanokuni. Manca sempre di meno alla fine dell'arco narrativo, e i preparativi per gli ultimi passaggi si stanno finalmente per completare.

La ribellione è agli sgoccioli, tutti i tasselli stanno lentamente trovando il loro posto nel grande puzzle dell'opera realizzata da Eichiro Oda, continuando a servire scottanti rivelazioni a ogni numero di ONE PIECE. Nell'ultimo capitolo, inoltre, siamo venuti a conoscenza di ulteriori dettagli circa lo scontro che sta coinvolgendo l'intero continente tra Kaido e Big Mom. I due Imperatori, infatti, se le stanno dando di santa ragione, in un tripudio di potere che sta mettendo a soqquadro l'intera isola.

Stando alle parole di Queen, infatti, i due hanno combattuto per tutta l'intera notte, con il rischio molto più che concreto che se dovessero continuare l'isola sotto i loro piedi potrebbe cedere. Il tentativo del braccio destro di Kaido di andare a controllare la situazione a Udon viene fortunatamente interrotta da una chiamata improvvisa, la stessa che gli rivela come tutto sia ora tornato controllo.

Nemmeno una taglia da 1 miliardo e 320 milioni di Berry riuscirebbe a fermarli, consapevole che nel momento in cui ci avrebbe provato sarebbe stato annientato seduta stante. Mettersi in mezzo a una lotta tra Imperatori significa morire, è questo che recepiamo dalle parole di Queen.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'assurdo combattimento tra Kaido e Big Mom?