ONE PIECE: uno sguardo alla nuova cover del volume 102

Ancora pochi capitoli separano i lettori dal grande climax della Saga di Wano in ONE PIECE, arco narrativo ormai agli sgoccioli. Lo scontro finale con uno dei 4 Imperatori è prossimo alla fine e a breve gli equilibri dell'immaginario di Eiichiro Oda verranno nuovamente ribaltati per mezzo della figura di Luffy.

L'ultima saga disegnata da Oda non ha peccato di colpi di scena e clamorosi scontri che hanno visto protagonisti i componenti più forti della ciurma di Cappello di Paglia contro le braccia di Kaido. Sanji, infatti, ha dovuto sfidare in uno scontro mortale Queen, pirata da oltre il miliardo di Berry di taglia. Stesso discorso per Zoro che, invece, ha dovuto battersi con King, braccio destro dell'Imperatore e con una taglia leggermente superiore a quella di Queen.

E proprio le due ali del futuro Re dei Pirati, dunque, sono anche i protagonisti della cover del volume 102 di ONE PIECE, atteso al debutto in Giappone il prossimo 4 aprile. L'illustrazione originale di Oda, che potete apprezzare in calce alla notizia, ritrae dunque i capitani dei due fronti insieme ai pirati più forti delle rispettive ciurme.

E voi, invece, cosa ne pensate della nuova cover illustrata da Eiichiro Oda, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.