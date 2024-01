One Piece: Shanks è attualmente il pirata più forte del manga?

Se abbiamo incluso Shanks nei 5 personaggi che potrebbero giocare un ruolo radicale nel 2024 di One Piece, un motivo è da ritrovare nel suo strapotere combattivo. Dell'Imperatore non si sa a quanto ammonti il suo reale livello di forza, ma alcuni fattori ci portano a considerare il mentore di Rufy come il pirata più potente di tutto il Nuovo Mondo.

È chiaro che Shanks, in quanto figura cardine della pirateria, dovrebbe essere incluso in qualsiasi discussione che cerchi di delineare una scala dei valori più o meno fedele dei personaggi di One Piece. E seppur sia sempre stato all'ombra dei grandi dominatori della Storia (quella con la S maiuscola) visti nel manga, tanto che ad un'era di “Roger” e di “Barbabianca” non è ancora seguita “un'epoca di Shanks”, nel corso del tempo il Rosso è arrivato a conquistarsi degli spazi di influenza sempre più grandi ed estesi, al punto che ad oggi è difficile – se non addirittura impossibile – controllare i grandi eventi del Nuovo Mondo, senza prima chiamare in causa il pirata. E se il timore reverenziale che Shanks scatena nei cuori di chi incontra la sua ciurma è ormai percepito come prassi, buona parte del fenomeno è dovuta alla supremazia combattiva di cui ha dato – e darà – mostra nella ricerca del One Piece.

Per quanto il mentore di Rufy non usufruisca dei poteri di un Frutto, il che a ragion di logica potrebbe rappresentare uno svantaggio in un mondo come quello di One Piece dove il dominio sull'altro è esercitato anche per mezzo di capacità iperboliche e dominanti, è logico pensare che il pirata abbia perfezionato al massimo delle possibilità tutte e tre le tipologie di Haki di cui dispone. D'altronde lo stesso Roger non aveva Frutti, e nulla lo ha ostacolato nel diventare il Re dei Pirati e nel posizionarsi di forza nell'immaginario collettivo come l'individuo più potente che sia mai esistito nella storia nel manga. Ecco allora che il “limite” di Shanks può essersi trasformato nella ricetta stessa del suo dominio: osservabile nell'utilizzo pressoché inarrivabile dell'Ambizione.

Già dagli ultimi indizi suggeriti da Oda su chi sia il più forte tra Shanks e Mihawk in One Piece, si dovrebbe capire quanto l'Imperatore abbia ormai raggiunto un potenziale invidiabile per chiunque, anche per il suo eponimo nemico, che lo supererebbe – stando a quel che dice il mangaka – solo nelle abilità da spadaccino. Per il resto, invece, non ci sarebbe storia. E il motivo è da individuare proprio nell'ostinazione del pirata di estendere l'uso dell'haki oltre ogni immaginabile orizzonte, fino ad acquisire capacità che appaiono perlopiù inavvicinabili.

Se del suo Haki dell'Armatura non si conosce il livello effettivo – anche se possiamo immaginare che sia decisamente alto – quello della Percezione trascende ogni limite. Tanto che nello scontro con Kidd, il pirata è stato in grado di estendere il raggio temporale di questa Ambizione per ben dieci secondi, riuscendo perciò a vedere in un futuro davvero inoltrato, quasi come se nessun attacco potesse davvero sfiorarlo o impensierirlo. Se ci pensiamo lo stesso Katakuri, cioè il personaggio attraverso cui è stata introdotta tale abilità, poteva vedere nel futuro solo per qualche istante, non di certo per un'estensione di dieci secondi. E se pensiamo poi alla facilità con cui ha terrorizzato un Ammiraglio come Toro Verde con il solo uso (peraltro a distanza) dell'Haki del Re Conquistatore, ecco che il potere di Shanks appare veramente incontrastabile.

L'unica discriminante, in questo senso, è rappresentata da Barbanera. Se l'Imperatore rientra con tutta probabilità tra i personaggi di One Piece che potrebbero già aver risvegliato il Frutto, e soprattutto si mostrerà capace di risvegliare sia i poteri del Dark Dark che del Gura Gura, ecco che Teach potrebbe configurarsi come l'unico, vero fattore che ostacolerà Shanks nel fregiarsi del titolo di pirata più forte del Nuovo Mondo.